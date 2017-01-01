Велогонщикові Армстронгу загрожує штраф до 100 мільйонів доларів

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Спортсмен був позбавлений всіх титулів після визнання у вживанні допінгу

Федеральний суддя відмовився припинити справу стосовно колишнього велогонщика Ленса Армстронга і компанії Tailwind Sports, колишніх власників команди US Postal Service.

Позов був поданий урядом США в 2010 році після заяви партнера Армстронга по команді Флойда Лендіса.

На думку держави, Армтсронг займався шахрайством щодо компанії US Postal Service, титульного спонсора, так як "активно приховував порушення антидопінгових правил командою", які були прописані в спонсорський контракт.

Адвокати Армстронга наполягали на тому, що держава не постраждала, так як від спонсорства отримало більше, ніж було вкладено в команду за контрактом (32,3 мільйона доларів). Однак уряд вважає, що після того, як Армстронг був дискваліфікований через допінг, його ім'я за чотири роки згадувалося разом з US Postal Service в 1,5 мільярда негативних відгуках в ЗМІ. Оцінити збиток іміджу компанії повинен суд присяжних.

Рішення судді означає, що уряд за законами США може зажадати від Армстронга і Tailwind Sports суму, в три рази перевищує розмір контракту – 96,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, що після визнання у вживанні допінгу Ленс Армстронг були позбавлений семи перемог на "Тур де Франс" і бронзової нагороди Олімпійських ігор.