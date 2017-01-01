Велоспорт. Українки виграли Кубок світу в спринті та скречі

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Українка Олена Старікова завоювала Кубок світу з велотреку в дисципліні індивідуальний спринт, що проходив в Лос-Анджелесі

У завершальний день змагань Старікова дійшла до півфіналу, де в двох заїздах поступилася своїй співвітчизниці Любові Басовій. У битві за бронзу Олена програла триразовій чемпіонці світу росіянці Анастасії Войновій. Проте четвертої позиції і 375 очок вистачило для того, щоб вирватися в лідери загального заліку. Українка змогла випередити іспанку Таню Кальво Барберо, яка в Лос-Анджелес не поїхала.

У фіналі індивідуального спринту Любов Басова змагалася з олімпійською чемпіонкою в цьому виді Крістіною Фогель. Німецька велосипедистка не залишила українці шансів в жодному із заїздів і взяла золото. Басова, яка є володаркою Кубку світу в кейріні, завоювала срібло. У загальному заліку дисципліни Басова стала шостою.

У Лос-Анджелесі змогла відзначитися ще одна українка. Тетяна Климченко перемогла в неолімпійській дисципліні скретч. Українка поїхала у відрив з канадкою Жасмин Дюхрінг і обігнала пелотон на коло. Боротьбу за перше місце виграла саме Климченко.

Джерело: xsport.ua