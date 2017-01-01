«Верес» у Прем'єр-лізі може грати у Львові чи Луцьку, а бюджет команди складе 40 млн гривень

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Президент клубу з Рівного розповів про плани команди на наступний сезон

Бюджет «Вереса» в Прем'єр-лізі складатиме 40 мільйонів гривень (близько 1,5 мільйона доларів за сьогоднішнім курсом). Президент клубу Олексій Хахлєв заявив, що такі цифри були обговорені з головним спонсором команди. Ця сума також може бути збільшена по ходу сезону, повідомляє erve.ua.

Нагадаємо, в новому сезоні української Прем'єр-ліги замість чернігівської «Десни», яка не отримала атестат, зіграє «Верес».

Керівництво «Вереса» також повідомило, що розглядає «Арену Львів» і луцький «Авангард» в якості домашнього стадіону.

«Вереса»