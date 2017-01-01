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    «Верес» у Прем'єр-лізі може грати у Львові чи Луцьку, а бюджет команди складе 40 млн гривень

    • Сьогодні, 16:15
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    Президент клубу з Рівного розповів про плани команди на наступний сезон

    Бюджет «Вереса» в Прем'єр-лізі складатиме 40 мільйонів гривень (близько 1,5 мільйона доларів за сьогоднішнім курсом). Президент клубу Олексій Хахлєв заявив, що такі цифри були обговорені з головним спонсором команди. Ця сума також може бути збільшена по ходу сезону, повідомляє erve.ua.

    Нагадаємо, в новому сезоні української Прем'єр-ліги замість чернігівської «Десни», яка не отримала атестат, зіграє «Верес».

    Керівництво «Вереса» також повідомило, що розглядає  «Арену Львів» і луцький  «Авангард» в якості домашнього стадіону.

    «Вереса» 

    футбол спорт
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