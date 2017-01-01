Верняєв підкорив Лондон і став переможцем загального заліку Кубка світу

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Український гімнаст завоював медалі на кожному з етапів сезону

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв виграв останній етап Кубка світу з багатоборства і став переможцем загального заліку сезону.

У Лондоні на знаменитій арені О2. Верняєв завоював золото набрав за свої виступи 83.864. Кращий спортсмен України брав медалі на кожному з етапів Кубка світу - був другим в американському Ньюарку і першим в німецькому Штутгарті.

Джерело: xsport.ua