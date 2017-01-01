  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Верняєв підкорив Лондон і став переможцем загального заліку Кубка світу

    • Сьогодні, 08:50
    • Розсилка

    Український гімнаст завоював медалі на кожному з етапів сезону

    Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв  виграв останній етап Кубка світу з багатоборства і став переможцем загального заліку сезону.

    У Лондоні на знаменитій арені О2. Верняєв завоював золото набрав за свої виступи 83.864. Кращий спортсмен України брав медалі на кожному з етапів Кубка світу - був другим в американському Ньюарку і першим в німецькому Штутгарті.

    Джерело: xsport.ua

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ