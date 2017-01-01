Верняєв посперечається за перемогу в загальному заліку Кубка світу зі спортивної гімнастики

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На останньому етапі в Лондоні конкурентам буде дуже складно наздогнати українця

Олімпійський чемпіон світу зі спортивної гімнастики8 квітня виступить на останньому етапі Кубка світу в багатоборстві. Змагання пройдуть в Лондоні на знаменитій «О2 Арені», яка приймала Олімпійські ігри-2012.

Верняєв надзвичайно близький до перемоги в загальному заліку. 23-річний спортсмен йде на першому місці, маючи 115 очок. 55 балів українець заробив за друге місце на етапі в американському Ньюарку і ще 60 отримав за перемогу в Штутгарті. Навіть якщо в Лондоні кращий спортсмен України стане 8-м, то отримає 25 очок, і стане недосяжним для переслідувачів. Всього на останньому етапі виступить 9 гімнастів. З учасників лондонського етапу найближче до Верняеву знаходиться німець Лукас Даусер, у якого 60 очок.

Переможець загального заліку Кубка світу в багатоборстві визначається за сумою очок, зароблених на трьох етапах (Ньюарк, Штутгарт, Лондон). 1 місце - 60 очок, 2 місце - 55, 3 - 50, 4 - 45, 5 - 40, 6 35, 7 - 30, 8 - 25.

Учасники Кубка світу в Лондоні

Олексій Ростов (RUS)

Дзянлін Лу (Китай)

Сем Олдхем (Велика Британія)

Доннел Віттенбурге (США)

Лукас Даусер (Німеччина)

Олег Верняєв (Україна)

Едді Юсоф (Швейцарія)

Барт Деурлоо (Нідерланди)

Брін Беван (Велика Британія)

Джерело: xsport.ua