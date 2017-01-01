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    Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

    • Сьогодні, 22:47
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    Турнир проходив в Штутгарті

    Провідний український спортсмен Олег Верняєв  виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Штутгарті (Німеччина).

    Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві (84,899 бали) на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті,” — йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що друге місце в багатоборстві посів японець Кая Казума, який поступився українцеві 0,501 балів. Китайський гімнаст Вей Сун завоював “бронзу” (82,898 бала).

    Нагадаємо, що Верняєв виборов срібну нагороду на відкритому Кубку Америки.

    Джерело: УНН

    Олег Верняєв спортивна гімнастика Кубок світу
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