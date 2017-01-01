Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
- Сьогодні, 22:47
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Турнир проходив в ШтутгартіПровідний український спортсмен Олег Верняєв виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в Штутгарті (Німеччина).
“Олімпійський чемпіон Олег Верняєв переміг у багатоборстві (84,899 бали) на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті,” — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що друге місце в багатоборстві посів японець Кая Казума, який поступився українцеві 0,501 балів. Китайський гімнаст Вей Сун завоював “бронзу” (82,898 бала).
Нагадаємо, що Верняєв виборов срібну нагороду на відкритому Кубку Америки.
Джерело: УНН