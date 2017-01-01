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    Верняєв виграв Кубок світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві

    • Сьогодні, 20:54
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    Українець переміг на змаганнях у Лондоні і в загальному заліку КС

    У Лондоні на арені О2 відбулися змагання у багатоборстві етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу здобув українець Олег Верняєв, який також виграв Кубок світу в цілому.

    На змаганнях у Лондоні українець показав результат в сумі багатоборства 83,864 бали. Наш спортсмен випередив американця Доннела Віттенбурга (82,665) та представника збірної Німеччини Лукаса Даусера (81,698). Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Верняєв став срібним призером у багатоборстві, але став лимпийском чемпіоном у вправі на брусах.

    У загальному заліку Кубка світу в українця 175 балів і він значно випередив Даусера. Раніше Верняєв посів 2-е місце на етапі КС в Нью-Арку (США) і переміг на етапі в Штуттгарті (Німеччина).

    Джерело: УНІАН

    спорт спортивна гімнастика
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