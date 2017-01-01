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    Верняєва визнано найкращим спортсменом квітня в Україні

    • Сьогодні, 16:45
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    На чемпіонаті Європи наш гімнаст завоював три медалі

    Національний олімпійський комітет України вдев'яте визнав гімнаста Олега Верняєва найкращим спортсменом місяця. Звання найкращого тренера квітня отримали його особистий наставник Геннадій Сартінський.

    Минулого місяця Верняєв на чемпіонаті Європи виграв три нагороди. Дві золоті він виграв у багатоборстві та вправах на брусах, а бронзу взяв в опорному стрибку.

    Зазначимо, що за кількістю зізнань НОК Верняєв наздогнав фехтувальницю Ольгу Харлан, яку також дев'ять разів визнавали найкращою спортсменкою місяця.

    Джерело: segodnya.ua

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