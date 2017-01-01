Ветеран збірної України Руслан Ротань буде грати в Чехії

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Один з найдосвідченіших українських гравців підпише контракт з празькою «Славією».

Досвідчений півзахисник збірної України і капітан «Дніпра» Руслан Ротань продовжить кар'єру в празькій «Славії». Про це повідомляє футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

Контракт 35-річного Ротаня з чеським клубом буде розрахований на півтора року. Зараз сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів, погоджуючи останні деталі угоди. «Славія» за підсумками сезону стала чемпіоном Чехії, і буде виступати в Лізі чемпіонів, починаючи з 3-го кваліфікаційного раунду. Руслан Ротань захищає кольори «Дніпра» велику частину своєї кар'єри. Крім дніпрян, з 2005-го по 2008 рік він виступав у складі «Динамо».

У цьому сезоні півзахисник провів 19 матчів в українській Прем'єр-лізі, забивши 5 голів і зробивши 1 результативну передачу. Нагадаємо, «Дніпру» не вдалося зберегти прописку у Прем'єр-лізі на наступний сезон.





Джерело: dynamo.kiev.ua