Видатні легкоатлети отримають президентську стипендію

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Також призначена стіпендія тренеру Попеляєву Андрію Володимировичу

Петро Порошенко своїм Указом «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» призначив стипендії низці вітчизняних атлетів та наставників, в тому числі представникам легкої атлетики.

Срібному призеру командного чемпіонату світу-2016 зі спортивної ходьби Главану Ігорю Костянтиновичу призначено стипендію у розмірі 9 тисяч гривень, чемпіонці Європи-2016 з бігу на 800 метрів Прищепі Наталії Олександрівні та її тренеру Попеляєву Андрію Володимировичу – по 7 тисяч гривень.

Джерело: Федерація легкої атлетики України