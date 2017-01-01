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    Видатні легкоатлети отримають президентську стипендію

    • Сьогодні, 16:55
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    Також призначена стіпендія тренеру Попеляєву Андрію Володимировичу

    Петро Порошенко своїм Указом «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» призначив стипендії низці вітчизняних атлетів та наставників, в тому числі представникам легкої атлетики.

    Срібному призеру командного чемпіонату світу-2016 зі спортивної ходьби Главану Ігорю Костянтиновичу  призначено стипендію у розмірі 9 тисяч гривень, чемпіонці Європи-2016 з бігу на 800 метрів Прищепі Наталії Олександрівні та її тренеру Попеляєву Андрію Володимировичу – по 7 тисяч гривень.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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