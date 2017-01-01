Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 15:58
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У штаб-квартирі УЄФА, яка розташована у швейцарському Ньоні, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Всі пари чвертьфіналу:
«Атлетико» – «Лестер»
«Боруссія» – «Монако»
«Баварія» – «Реал»
«Ювентус» – «Барселона»
У чвертьфіналі пари визначали сліпим жеребом без попереднього посіву. Витягував кульки з кошиків легендарний валлійський форвард Іан Раш.
Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів буде зіграно 11-12 та 18-19 квітня, півфінали – 2-3 і 9-10 травня. Фінальна гра відбудеться 3 червня в Кардіффі.