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    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 15:58
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    У штаб-квартирі УЄФА, яка розташована у швейцарському Ньоні, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

     У швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

    Всі пари чвертьфіналу:

    «Атлетико» – «Лестер»

    «Боруссія» – «Монако»

    «Баварія» – «Реал»

    «Ювентус» – «Барселона»

    У чвертьфіналі пари визначали сліпим жеребом без попереднього посіву. Витягував кульки з кошиків легендарний валлійський форвард Іан Раш.

    Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів буде зіграно 11-12 та 18-19 квітня, півфінали – 2-3 і 9-10 травня. Фінальна гра відбудеться 3 червня в Кардіффі.

    футбол Ліга чемпіонів
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