Відомий боксер переніс другу операцію і на ринг поки що не повернеться

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В'ячеслав Глазков травмувався під час чемпіонського бою

Промоутери чекають, коли український суперважкоатлет В'ячеслав Глазков повністю відновиться після травми і чергової операції, зробленої восени, поспіху в питанні його повернення на ринг немає, повідомила глава промоутерської компанії Main Events Кеті Дува.

У січні в Нью-Йорку Глазков травмував коліно і програв американцеві Чарльзу Мартіну технічним нокаутом в бою за вакантний пояс IBF. Відтоді на ринг не виходив. У квітні Мартін поступився поясом британцеві Ентоні Джошуа, який уже двічі захистив титул, а в квітні 2017 року зустрінеться з українцем Володимиром Кличком у Лондоні, де на кону також буде стояти титул WBA Super.

«На жаль, Глазкову потрібна була ще одна операція на коліні цієї осені. Ми все ще чекаємо, коли він повідомить нам про свою готовність відновити тренування. Ми організуємо йому бій, як тільки він відновиться і буде готовий відновити кар'єру. Але ніхто не чинить на нього тиску, щоб він поспішав. Важливіше, щоб він повністю відновився після травми», – повідомила Дува.

Для 32-річного Глазкова поразка в бою з Мартіном стало першою на професійному рингу в 23 боях (21 перемога, 1 нічия).

Джерело: segodnya.ua