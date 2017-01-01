Відомий кубинський легкоатлет втік зі збірної

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Пічардо, можливо, вирішив змінити громадянство

Кубинець Педро Пабло Пічардо покинув розташування національної команди, яка проводить збір у Німеччині.

Як повідомляє AFP, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу в потрійному стрибку зник з готелю в Штутгарті і не виходить на зв'язок з представниками збірної Куби.

За даними ЗМІ, Пічардо хоче змінити громадянство, як раніше вчиняли інші кубинські спортсмени, які втекли з країни.

Пічардо підтверджував, що у нього є пропозиції з інших країн, але спростував чутки про те, що виступатиме за Іспанію.

Джерело: segodnya.ua