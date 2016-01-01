Відомий український боксер 28 січня проведе бій у Лас-Вегасі

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Суперник Івана Редкача поки не визначений

Відомий український боксер легкої ваги Іван Редкач свій наступний бій проведе 28 січня в Лас-Вегасі, США. Поєдинок запланований восьмираундовий в андеркарті великого вечора боксу, в рамках якого пройдуть три титульні бої: Карл Фремптон – Лео Санта-Крус (WBA), Дейан Златиканін – Міки Гарсіа (WBC) і Лі Селбі – Джонатан Віктор Баррош (IBF).

Суперник Редкача поки не визначений. У США вечір боксу покаже канал Showtime.

Нагадаємо, що останні два роки були не найвдалішими в кар'єрі Редкача. Влітку 2015 він зазнав першої у профі-кар'єрі поразки, а потім виграв бій, у 2016 році ще один поєдинок звів внічию і знову програв. У рейтингу боксерів легкої ваги опустився на 123-є місце.

Джерело: segodnya.ua