Відомий український боксер «засвітився» в чемпіонаті Ізраїлю

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Іщенко може змінити громадянство

Вихованець херсонського боксу Огнеслав Іщенко після невдалої спроби зробити кар’єру серед професіоналів повернувся в аматори і уже виступив у чемпіонаті Ізраїлю.

Дебют Огнеслава у національному турнірні нової країни був вдалим. Провівши чотири переможних поєдинки, він здобув перше місце. Його брат Мирослав також виступив на цьому турнірі і також здобув золото.

Нагадаємо, Іщенко Огнеслав (Павло) є чемпіоном Європи серед юнаків (2008), бронзовим призером чемпіонату світу серед кадетів (2007), чемпіоном України (2011, 2012). Учасник літніх Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон Європи (2013). Має брата-боксера Мирослава. Представляв боксерський клуб «Українські отамани», що бере участь у змаганнях під егідою WSB.

Два роки тому перейшов у професіонали, підписавши контракт із однією американською компанією. За цей час провів лише три переможних поєдинки, останній з яких у лютому 2016 року.

Джерело: champion.com.ua