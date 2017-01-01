Віталій Кличко: Це був бій гладіаторів. Зустрілися два кращих бійця у світі

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Боєм гладіаторів назвав мер Києва Віталій Кличко поєдинок свого брата Володимира проти британця Ентоні Джошуа.

«Те, що сталося - це життя. Так буває. Це був бій гладіаторів, коли два кращих бійця в світі зустрілися в ринзі. Володимир домінував, мав всі шанси перемогти. Але сталося так, як є, - відзначив Віталій Кличко. - Ми можемо ставити ключове питання: що далі? Сьогодні Володимир сам дав відповідь, що найближчим часом зробить заяву. Я не можу вирішувати за нього. Я підтримаю брата в будь якому його рішенні. Відверто хочу сказати: для мене особисто набагато легше бути в ринзі, ніж стояти як секундант під час поєдинку», - сказав Кличко.



На його думку, Володимиру треба було діяти агресивніше. А Джошуа показав себе гідно. «Володя повинен був агресивніше діяти. Він багато чекав і давав можливість Джошуа атакувати. Зараз складно аналізувати, але, на мою думку, треба було агресивніше діяти і не давати Джошуа прийти до тями. Це було б на користь Володимиру, - відзначив Віталій Кличко. - Я був здивований, що у Джошуа така непогана кондиція. Я думав, що він не зможе так активно діяти. Але ми побачили: в чемпіонських раундах він показав себе гідно», - зазначив Кличко.



На бій у Лондон, який викликав великий ажіотаж серед вболівальників, приїхали і світові зірки - Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс, Арнольд Шварценеггер, Андрій Шевченко.

Прославлений український футболіст відзначив, що Кличко - легенда світового боксу і боєм з Джошуа теж це довів. «Те, що зробив Володимир Кличко, назавжди залишиться в історії боксу. Він - легенда світового боксу. І ще раз продемонстрував це сьогодні. Бої можна вигравати, можна програвати. Але так як він провів цей поєдинок, яку форму він показав, - я тільки можу гордитися ним», - відзначив Андрій Шевченко.