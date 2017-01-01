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    Матч «Динамо» – «Шахтар» перенесли на робочий день

    • Сьогодні, 20:27
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    УНІАН

    Українське «Класико» вiдбудеться в п'ятницю, 21 квітня, на НСК «Олімпійський»

    Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дату наступного очного протистояння грандів українського футболу -  «Динамо» і  «Шахтаря», повідомляє сайт УПЛ. Матч відбудеться 21 квітня, у п'ятницю. Кияни прийматимуть  «Шахтар» на «Олімпійському». Початок матчу - о 20.00.

    Замість базового дня 26-го туру чемпіонату України - суботи, 22 квітня - команди зустрінуться на день раніше. Це пов'язано з підготовкою колективів до півфінальних ігор Кубка, які пройдуть 26-го числа.  «Динамо» і «Шахтар» вперше зіграють між собою в рамках другого етапу Прем'єр-ліги. На даний момент у турнірній таблиці їх поділяють 14 очок.

    Не виключено, що перемога в класичному дербі гарантує гірникам чемпіонське звання.

    Джерело: УНІАН

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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