Визначились потенційні суперники «Динамо» у кваліфікаційному раунді ЛЧ

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Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 14-го липня

Стали відомі усі потенційні суперники «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

У цьому списку - «Янг Бойз» (Швейцарія), «Істанбул» (Туреччина), «Стяуа» (Румунія), «Ніцца» (Франція), АЕК (Греція). Афінський АЕК останнім долучився до цієї компанії, обігравши напередодні пізно ввечері «Паніоніос», випередивши ПАОК та перемігши таким чином у плей-офф грецької Суперліги за право потрапляння до кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, віце-чемпіон України стартуватиме у найпрестижнішому турнірі Європи з третього кваліфікаційного раунду. І в цьому, і в раунді плей-офф, який передуватиме основній стадії турніру, київське «Динамо» буде «сіяним» учасником. Жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 14-го липня.









Джерело: fcdynamo.kiev