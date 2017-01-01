Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів

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У півфіналі найпрестижнішого футбольного турніру зіграють «Реал», «Атлетіко», «Монако» та «Ювентус»

Французський «Монако» та італійський «Ювентус» стали останніми півфіналістами Ліги чемпіонів. Клуб з Турину за підсумками двох матчів з загальним рахунком 3:0 переміг каталонську «Барселону».

А французський гранд у двох матчах забив у ворота команду з Дортмунда аж 6 голів пропустивши при цьому тільки 3.

Днем раніше учасниками півфіналу стали два іспанських гранди «Реал» та «Атлетіко».

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

«Реал» (Іспанія) - «Баварія» (Німеччина) - 4:2 (2:1 результат першого матчу)

Голи: Левандовський, 53, з пенальті (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхіо Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2)

«Лестер» (Англія) - «Атлетіко» (Іспанія) - 1:1 (0:1)

Голи: Сауль, 26 (0:1), Варді, 61 (1:1)

«Барселона» (Іспанія) - «Ювентус» (Італія) - 0:0 (0:3)

«Монако» (Франція) - «Борусія» (Д, Німеччина) - 3:1 (3:2)



Голи: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).