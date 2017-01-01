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    Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів

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    У півфіналі найпрестижнішого футбольного турніру зіграють «Реал», «Атлетіко», «Монако» та «Ювентус»

    Французський «Монако» та італійський «Ювентус» стали останніми півфіналістами Ліги чемпіонів. Клуб з Турину за підсумками двох матчів з загальним рахунком 3:0 переміг каталонську «Барселону».

    А французський гранд у двох матчах забив у ворота команду з Дортмунда аж 6 голів пропустивши при цьому  тільки 3. 

    Днем раніше  учасниками півфіналу стали два іспанських гранди «Реал» та «Атлетіко».

    Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

    «Реал» (Іспанія)  - «Баварія» (Німеччина)  - 4:2 (2:1 результат першого матчу)

    Голи: Левандовський, 53, з пенальті (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхіо Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2) 

    «Лестер» (Англія) - «Атлетіко» (Іспанія) - 1:1 (0:1)

    Голи: Сауль, 26 (0:1), Варді, 61 (1:1)

    «Барселона» (Іспанія) - «Ювентус» (Італія) - 0:0 (0:3)

    «Монако» (Франція)  - «Борусія» (Д, Німеччина)  - 3:1 (3:2)

    Голи: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).

    футбол спорт Ліга чемпіонів
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