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    «Волинь» сім місяців не платить футболістам

    • Сьогодні, 11:14
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    У «Волині» винні зарплату футболістам за сім місяців. Це рекордний період заборгованості за час виступів «хрестоносців» в УПЛ

    Криза «Волині» лише загострюється. Команда програла 10 з останніх 11 матчів, а в клубі виникла серйозна заборгованість. «Волинь» не виплачує гроші футболістам і тренерам з вересня 2016 року.

    Наприкінці 2000-х «хрестоносці» не отримували зарплату цілий рік, але це було за часів виступів лучан у першій лізі.

    Футболісти кілька разів піднімали питання про можливі дії у відповідь аж до бойкоту матчу УПЛ.

    Крім боргів нинішнім футболістам, «Волинь» також винна й екс-гравцям – бразильцеві Алессандро Селіну, сербу Саші Стевичу та українцеві Олександру Піщуру.

    Джерело: sportarena.com

    футбол спорт
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