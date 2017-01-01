«Волинь» сім місяців не платить футболістам
- Сьогодні, 11:14
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У «Волині» винні зарплату футболістам за сім місяців. Це рекордний період заборгованості за час виступів «хрестоносців» в УПЛ
Криза «Волині» лише загострюється. Команда програла 10 з останніх 11 матчів, а в клубі виникла серйозна заборгованість. «Волинь» не виплачує гроші футболістам і тренерам з вересня 2016 року.
Наприкінці 2000-х «хрестоносці» не отримували зарплату цілий рік, але це було за часів виступів лучан у першій лізі.
Футболісти кілька разів піднімали питання про можливі дії у відповідь аж до бойкоту матчу УПЛ.
Крім боргів нинішнім футболістам, «Волинь» також винна й екс-гравцям – бразильцеві Алессандро Селіну, сербу Саші Стевичу та українцеві Олександру Піщуру.
Джерело: sportarena.com