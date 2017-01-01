«Волинь» можуть виключити з усіх турнірів ФФУ

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ФФУ призупинила членство Федерації футболу Волині та може повністю виключити її зі свого складу, що загрожує виключення ФК «Волинь» з професійних турнірів

У грудні минулого року у Федерації футболу Волині стався прецедент, який поставив під загрозу легітимність ФФВ та подальшу долю Віталія Кварцяного як керівника волинського футболу.

Тоді Кварцяний провів нелегітимну Конференцію ФФВ (на якій були прийняті деякі радикальні рішення), а пізніше проігнорував вказівки української Федерації.

Після цього було відкрито дисциплінарне провадження у цій справі.

За інформацією видання, на днях виконком ФФУ підтвердив рішення КДК Федерації від 10.02.2017 про визнання нелегітимною позачергову Конференцію ФФВ (01.12.2016) і рекомендував призупинити членство ФФВ у ФФУ до моменту повного виконання її вимог.

Дана санкція є тимчасовою і поки не забороняє волинським ФК (членам ФФВ) або ДЮСШ виступати у змаганнях під егідою ФФУ.

Але якщо волинські функціонери не виправлять юридичні порушення, ФФВ можуть повністю позбавити членства у Федерації футболу України (що загрожує нині вищоліговій «Волині» виключенням з УПЛ або інших офіційних турнірів).

Єдиний спосіб уникнути виключення - скликати та провести позачергову Конференцію ФФВ відповідно до статутних вимог організації та вимогам ФФУ.