«Волинь» програла «Шахтарю»

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Луцька «Волинь» гідно протистояла донецькому «Шахтарю», але пропустила у другому таймі та програла у домашньому поєдинку

Після розгрому в Олександрії лучани приймали лідера чемпіонату. «Шахтар» в попередньому турі вирвав перемогу у «Ворскли». Обом командам через дискваліфікацію не могли допомогти нападники Діденко та Феррейра.

Лучани пропустили на 66-ій хвилині. Півзахисник Тайсон виконав простріл, а там Віктор Коваленко незграбно, але переправив м'яч у ворота.

В перші хвилини зустрічі найбільш активним був Бернард: бразилець «накручував» захисників «хрестоносців», але учаснику чемпіонату світу ніяк не вдавалося точно виконати останній пас на партнерів. Перший гострий момент виник на 16 хвилині: Кучер після подачі з кутового поцілив в стійку воріт Неділька. На останніх секундах першого тайму помилка Пятова ледве не закінчилася голом, але Петров не скористався необачною грою голкіпера збірної України.

До голу Коваленка, аргентинець Бланко Лещук змарнував дві хороші нагоди: в обох випадках надійно діяв Неділько. На 65 хвилині Чепелюк не вперше в матчі помилився з передачею. «Гірники» помчали в контратаку, яку вдало завершив «74» номер донеччан. Гості втримали переможний рахунок до фінального свистка. Гол Коваленка дарує вікторію Паулу Фонсеці, який сьогодні святкує свій день народження. "Гірники" тепер мають 54 пункти. В лучан лишається десять очок.

В 21 турі «Волинь» вирушить до Львова, а «Шахтар» зіграє проти «Зорі».

Чемпіонат України, 20 тур

«Волинь» – «Шахтар» – 0:1

Гол: Коваленко, 65



