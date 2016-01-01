Володимир Кличко: Джошуа багато чого навчився, коли був моїм спаринг-партнером

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Український боксер зробив кілька компліментів своєму наступному супернику

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко згадав про часи, коли британець Ентоні Джошуа був його спаринг-партнером.

«Джошуа мій табір мав піти на користь. Він побачив, як тренуються топ-бійці, він побачив, як готується чемпіон. Я думаю, що Ентоні навчився багато чого. Він напевно пристосував ці знання до своєї підготовки», – вважає Кличко.



Український боксер також зробив кілька компліментів британцю. «У нього чудова команда, яка підводить його до бою максимально сильним. Мене не турбує те, що Джошуа був моїм спаринг-партнером. Так, у нього лише 18 боїв. Але Майк Тайсон став чемпіоном світу в 20 років. Він став чемпіоном, коли був ще дитиною. Тож усе відносно. Я вірю в талант Джошуа, він неймовірний атлет та чудово представляє наш спорт. Незалежно від результату нашої зустрічі, я привітаю його», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Вемблі». На кону стоятимуть пояси чемпіонів світу за версіями WBA, IBF і IBO.

Джерело: Boxingscene