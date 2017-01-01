Володимир Кличко хоче завершити кар'єру боєм у Києві

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НСК «Олімпійський» задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв

Відомий український боксер Володимир Кличко зізнався, що хотів би провести свій прощальний бій у Києві, у НСК «Олімпійський».

«Ця арена задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв. НСК «Олімпійський», на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається найкращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, аби збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, що 28 квітня Володимир Кличко вийде в ринг проти британця Ентоні Джошуа. Раніше Віталій Кличко заявив, що очікує від брата гарного бою з Джошуа.

Джерело: 24boxing.com.ua