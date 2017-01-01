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    Володимир Кличко несподівано з'явився в рейтингу WBC

    • Сьогодні, 10:54
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    Український боксер займає високе друге місце

    Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила свої рейтинги. Досить несподіваним виявився ранжир в суперважкій вазі. Тут на другому місці український боксер Володимир Кличко, повідомляє boxing-mma.
    Несподіванка в тому, що в попередньому рейтингу WBC Кличка не було. А тут Володимира відразу поставили на друге місце, незважаючи на поразку Ентоні Джошуа, з яким він боксував за пояса WBA, IBO, IBF.
    Перший рядок належить Бермейну Стіверну, а чемпіонським титулом володіє Деонтей Уайлдер.
    Цікаво, що пояс WBC - єдиний, яким не володів Володимир Кличко. Можливо, включенням до рейтингу українця, WBC готує бій Уайлдер - Кличко.
    Топ-10 рейтингу
      1. Бермейн Стіверн (Канада)
      2. Володимир Кличко (Україна)
      3. Луїс Ортіс (Куба)
      4. Кубрат Пулєв (Болгарія)
      5. Ділліан Уайт (Ямайка)
      6. Енді Руїс (Мексика)
      7. Маріуш Вах (Польща)
      8. Карлос Такам (Камерун)
      9. Домінік Брізіл (США)
    10. Дерек Чісора (Великобританія)
    Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила свої рейтинги. Досить несподіванимвиявився ранжир в суперважкій вазі. Тут на другому місці український боксерВолодимир Кличко, повідомляє boxing-mma.
    Несподіванка в тому, що в попередньому рейтингу WBC Кличка не було. А тутВолодимира відразу поставили на друге місце, незважаючи на поразку ЕнтоніДжошуа, з яким він боксував за пояса WBA, IBO, IBF.

    Перший рядок належить Бермейну Стіверну, а чемпіонським титулом володієДеонтей Уайлдер.

    Цікаво, що пояс WBC - єдиний, яким не володів Володимир Кличко. Можливо,включенням до рейтингу українця, WBC готує бій Уайлдер - Кличко.

    Топ-10 рейтингу
      1. Бермейн Стіверн (Канада)
      2. Володимир Кличко (Україна)
      3. Луїс Ортіс (Куба)
      4. Кубрат Пулєв (Болгарія)
      5. Ділліан Уайт (Ямайка)
      6. Енді Руїс (Мексика)
      7. Маріуш Вах (Польща)
      8. Карлос Такам (Камерун)
      9. Домінік Брізіл (США)
    10. Дерек Чісора (Великобританія)

    Джерело: boxing-mma.com

    спорт Володимир Кличко бокс
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