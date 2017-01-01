Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа
- Сьогодні, 00:57
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Український боксер відправив суперника в нокдаун, але перемогти не змігУ Лондоні на стадіоні "Уемблі" завершився поєдинок за титули IBF, IBO і WBA між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа. Український боксер програв.
41-річний Кличко, який не боксував півтора року після поразки від Тайсона Ф'юрі в кінці 2015 року, виглядав непогано. Він був швидкий на ногах, активний. У п'ятому раунді Джошуа відправив Кличка в нокдаун і, здавалося, все завершено, але українець вистояв, а в шостому раунді і сам відправив британця в нокдаун.
Бій був рівним за очками, поки в 11 раунді Ентоні Джошуа не провів атаку з потужним аперкотом, після якого Кличко двічі побував в нокдауні. Британець кинувся добивати, але рефері прийняв рішення зупинити бій. Перемога Джошуа технічним нокаутом.
Нагадаємо, що обидва боксери - олімпійські чемпіони. Володимир виграв Олімпіаду-1996 року в Атланті, а Джошуа переміг на домашніх Іграх-2012 в Лондоні. Кличко вперше за багато років був аутсайдером бою.
Джерело: segodnya.ua