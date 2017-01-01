Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні «Вемблі»

У Лондоні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко провів відкрите тренування перед поєдинком з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.

Природно, що жодних карт перед суперником українець не відкривав. Провів легку розминку і спаринг з тренером. "Я насолоджуюся своєю роботою", – сказав Володимир.

Нагадаємо, що бій Кличка і Джошуа відбудеться вже цієї суботи, 29 квітня, на стадіоні "Вемблі".

Джерело: segodnya.ua