Володимир Кличко провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа
- Сьогодні, 12:51
-
Розсилка
Поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні «Вемблі»У Лондоні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко провів відкрите тренування перед поєдинком з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.
Природно, що жодних карт перед суперником українець не відкривав. Провів легку розминку і спаринг з тренером. "Я насолоджуюся своєю роботою", – сказав Володимир.
Нагадаємо, що бій Кличка і Джошуа відбудеться вже цієї суботи, 29 квітня, на стадіоні "Вемблі".
Джерело: segodnya.ua