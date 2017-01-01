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    Вперше фінал Ліги чемпіонів пройде з закритим дахом стадіону

    • Сьогодні, 16:35
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    УЄФА побоюється оснащених вибуховою речовиною дронів

    Рішення УЄФА закрити з метою безпеки дах стадіону «Міленіум» не внесе корективи в передматчеву церемонію фіналу Ліги чемпіонів. Про це розповів Андреа франчізу, генеральний менеджер компанії Filmmaster Events, яка готує шоу.

    Дах стадіону у Кардіффі під час фінального матчу Ліги чемпіонів між туринським «Ювентусом» і мадридським «Реалом» буде закрито через те, що УЄФА побоюється оснащених вибуховою речовиною дронів, які можуть бути використані терористами.

    «Дах буде закритий, причому не тільки на час церемонії, але і на час всього матчу. Це зроблено з метою безпеки. Але на церемонії це ніяк не позначиться, в зв'язку з закриттям даху у нас не відбулося ніяких змін», – сказав франчізу.

    Великобританія після недавнього теракту в Манчестері, який забрав життя 22 людей, тільки на цьому тижні знизила рівень терористичної загрози.

    Зустріч між «Реалом» і «Ювентусом» відбудеться 3 червня. 
    футбол спорт Ліга чемпіонів
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