Вперше фінал Ліги чемпіонів пройде з закритим дахом стадіону

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УЄФА побоюється оснащених вибуховою речовиною дронів

Рішення УЄФА закрити з метою безпеки дах стадіону « Міленіум » не внесе корективи в передматчеву церемонію фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів Андреа франчізу, генеральний менеджер компанії Filmmaster Events, яка готує шоу.





Дах стадіону у Кардіффі під час фінального матчу Ліги чемпіонів між туринським « Ювентусом » і мадридським « Реалом » буде закрито через те, що УЄФА побоюється оснащених вибуховою речовиною дронів, які можуть бути використані терористами.





« Дах буде закритий, причому не тільки на час церемонії, але і на час всього матчу. Це зроблено з метою безпеки. Але на церемонії це ніяк не позначиться, в зв'язку з закриттям даху у нас не відбулося ніяких змін » , – сказав франчізу.





Великобританія після недавнього теракту в Манчестері, який забрав життя 22 людей, тільки на цьому тижні знизила рівень терористичної загрози.



