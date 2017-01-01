Вперше за 12 років ставки на перемогу Кличка нижчі, ніж на його суперника

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Віталій Кличко очікує на цікавий поєдинок

Майбутній бій Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа спричинив великий ажіотаж у Великобританії. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

“До бою два дні. Володя бадьорий і рішучий. Такої інтриги і дискусій серед вболівальників, які я чую в Лондоні, ще не було!” — наголосив він.

Віталій Кличко додав, що вперше за 12 років ставки на перемогу брата нижчі, ніж на його суперника.

“Тим цікавішим і захопливішим буде поєдинок. Квитків на 90-тисячний Вемблі давно немає. Але, знаю, багато вболівальників з України приїдуть підтримати Володю. І ще більше — триматимуть кулаки, дивлячись трансляцію по телебаченню. Розраховуємо тільки на перемогу!” — написав Віталій.

Джерело: УНН