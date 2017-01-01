Вперше за сім років гравець «Динамо» став кращим бомбардиром чемпіонату України

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На рахунку Андрія Ярмоленка 15 голів і 8 результативних передач

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону української Прем'єр-ліги. У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 голів (5 з них Андрій забив з пенальті) в 28 матчах.

Також Ярмоленко зробив 8 гольових передач.

Другим бомбардиром став нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра – 13 голів. Третє місце в суперечці снайперів чемпіонату посів ще один форвард гірників Густаво Бланко Лещук – 11 голів.

Відзначимо, що в попередні п'ять сезонів кращими бомбардирами чемпіонату ставали представники «Шахтаря». Представник «Динамо» перемагав у бомбардирських перегонах в останній раз у сезоні-2009/2010 (Артем Мілевський).







