  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Вперше за сім років гравець «Динамо» став кращим бомбардиром чемпіонату України

    • Сьогодні, 14:21
    • Розсилка

    На рахунку Андрія Ярмоленка 15 голів і 8 результативних передач

    Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону української Прем'єр-ліги. У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 голів (5 з них Андрій забив з пенальті) в 28 матчах.

    Також Ярмоленко зробив 8 гольових передач.

    Другим бомбардиром став нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра – 13 голів. Третє місце в суперечці снайперів чемпіонату посів ще один форвард гірників Густаво Бланко Лещук – 11 голів.

    Відзначимо, що в попередні п'ять сезонів кращими бомбардирами чемпіонату ставали представники «Шахтаря». Представник «Динамо»  перемагав у бомбардирських перегонах в останній раз у сезоні-2009/2010 (Артем Мілевський).



    футбол «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ