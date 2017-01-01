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    Вперше за сім років гравець «Динамо» став найкращим бомбардиром чемпіонату України

    • Сьогодні, 14:21
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    На рахунку Андрія Ярмоленка 15 голів і вісім результативних передач

    Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону української Прем'єр-ліги. У поточному сезоні на рахунку хавбека 15 голів (п'ять з них Андрій забив з пенальті) у 28 матчах.

    Також Ярмоленко зробив вісім гольових передач.

    Другим бомбардиром став нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра – 13 голів. Третє місце в суперечці снайперів чемпіонату посів ще один форвард гірників Густаво Бланко Лещук – 11 голів.

    Зазначимо, що в попередніх п'ять сезонів найкращими бомбардирами чемпіонату ставали представники «Шахтаря». Представник «Динамо»  перемагав у бомбардирських перегонах востаннє у сезоні-2009/2010 (Артем Мілевський).

    футбол «Динамо»
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