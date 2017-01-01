Всесвітня асоціація олімпійців розкритикувала рішення про можливий перегляд рекордів у легкій атлетиці

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Всі спортсмени повинні вважатися невинними, поки не буде доведено протилежне

Всесвітня асоціація олімпійців (WOA) розкритикувала рішення про можливий перегляд рекордів у легкій атлетиці.

«Ми вважаємо, що всі спортсмени повинні вважатися невинними, поки не буде доведено протилежне.

Тому ми скептично ставимося до рекомендацій Європейської асоціації легкої атлетики про обнулення рекордів спортсменів, які не відповідають критеріям.

Ці критерії дуже широкі, так що можуть торкнутися чистих атлетів, які незаслужено позбавлятися рекордів », - розповів президент WOA Джоель Бузу.

Джерело: mir-la.com