Всі світові рекорди в легкій атлетиці можуть бути анульовані

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IAAF готова обговорити ануляцію світових рекордів у легкій атлетиці

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) готова обговорити пропозицію про анулювання всіх світових рекордів у легкій атлетиці, висунуту главою Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS) Джанні Мерло.

Про це ТАСС повідомили у прес-службі організації.

Раніше глава AIPS виступив з відкритим листом, адресованим голові IAAF Себастьяну Кое, в якому вказав на частоту допінг-випадків за участю олімпійських чемпіонів і запропонував розпочати нову еру в легкій атлетиці.

«Ми вітаємо дискусію, але ми повинні бути обережними. Нашим пріоритетом завжди є чисті спортсмени, які встановили світові рекорди на законних підставах. Якщо список світових рекордів буде анульовано, то чисті спортсмени ризикують втратити своє місце в історії, а також зіткнуться з причетністю до того, що їхні рекорди були встановлені негідно», – заявили в прес-службі IAAF.

Трохи більше місяця тому IAAF оголосила про запуск порталу для інформування про застосування допінгу.

Джерело: mir-la.com