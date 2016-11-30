  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Всі світові рекорди в легкій атлетиці можуть бути анульовані

    • Вчора, 11:59
    • Розсилка

    IAAF готова обговорити ануляцію світових рекордів у легкій атлетиці

    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) готова обговорити пропозицію про анулювання всіх світових рекордів у легкій атлетиці, висунуту главою Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS) Джанні Мерло.

    Про це ТАСС повідомили у прес-службі організації.

    Раніше глава AIPS виступив з відкритим листом, адресованим голові IAAF Себастьяну Кое, в якому вказав на частоту допінг-випадків за участю олімпійських чемпіонів і запропонував розпочати нову еру в легкій атлетиці.

    «Ми вітаємо дискусію, але ми повинні бути обережними. Нашим пріоритетом завжди є чисті спортсмени, які встановили світові рекорди на законних підставах. Якщо список світових рекордів буде анульовано, то чисті спортсмени ризикують втратити своє місце в історії, а також зіткнуться з причетністю до того, що їхні рекорди були встановлені негідно», – заявили в прес-службі IAAF.

    Трохи більше місяця тому IAAF оголосила про запуск порталу для інформування про застосування допінгу.

    Джерело: mir-la.com

    Читайте також
    допінг IAAF рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ