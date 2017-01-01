Встановлено світовий рекорд у ходьбі на 50 км серед жінок

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Португальська спортсменка Інез Енрікес встановила перший офіційний світовий рекорд у ходьбі на 50 км

Першою офіційною рекордсменкою світу зі спортивної ходьби на 50 км серед жінок стала португалка Інез Енрікес. 15 січня, на національному чемпіонаті зі спортивної ходьби на 35 і 50 км у Порто-де-Мос, вона подолала дистанцію за 4:08.26 хв.

На засіданні Ради ІААФ у Монако у грудні було прийняте рішення, що з 1 січня 2017 року результати рівня 4:30.00 год і кращі будуть фіксувати як світовий рекорд. До цього найшвидше дистанцію 50 км долала Моніка Свенссон ще у 2007 році (4:10.59 год).

Рекорд Енрікес має пройти стандартну процедуру ратифікації, після чого буде затверджений офіційно.





Джерело: Федерація легкої атлетики України