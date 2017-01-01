WADA може отримати право карати НОК і міжнародні федерації до старту Ігор-2018
- Сьогодні, 07:36
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Всесвітнє антидопінгове агентство внесло відповідну поправку до кодексуВсесвітнє антидопінгове агентство на засіданні ради засновників внесло поправку до кодексу організації. Тепер WADA може застосовувати санкції не тільки до окремих спортсменам, а й до Національних олімпійських комітетів, а також до федерацій з окремих видів спорту. Про це пише AP.
Спочатку передбачалося, що поправка набере чинності не раніше 2021 року. Однак WADA планує отримати відповідні повноваження до старту Олімпійських ігор-2018 року, які пройдуть в Пхенчхані.
Якщо відповідні рішення буде прийнято, то всі організації, які укладали договір зі Світовим антидопінговим агентством, будуть зобов'язані дотримуватися нових правил. Відзначимо, що до таких організацій відноситься в тому числі і Міжнародний олімпійський комітет.
Внесення поправки в кодекс було мотивовано тим, що МОК проігнорував пораду WADA не допускати збірну Росії на Ігри в Ріо в повному складі.