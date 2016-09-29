WADA зажадало від Ісінбаєвої покинути пост голови наглядової ради РУСАДА до 31 травня

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Міжнародна асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) піддали критиці призначення Ісінбаєвої

Рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалила, що Олена Ісінбаєва повинна покинути пост голови наглядової ради Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) до 31 травня.

Про це повідомляє ТАСС.

Раніше в WADA заявили, що призначення Ісінбаєвої на посаду голови наглядової ради РУСАДА не відповідає «дорожній карті» по відновленню агентства в правах.

Крім того, призначення Ісінбаєвої піддали критиці в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), висловивши думку, що воно не допоможе досягти бажаних змін в допінг культурі російської легкої атлетики.

Джерело: ТАСС