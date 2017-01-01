WBC дискваліфікувала і оштрафувала Повєткіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення про дискваліфікацію російського супертяжа Олександра Повєткіна на невизначений період і накладення на нього штрафу в розмірі 250 тисяч доларів за провалені допінг-тести на мельдоній (квітень 2016 року) і остарін (грудень 2016 року)

Згідно з рішенням WBC, Повєткін може клопотати про повернення в рейтинг через рік після цієї постанови, якщо його допінг-тести будуть чистими від допінгу. Весь цей рік Повєткін повинен буде за свій рахунок проходити тести VADA згідно спеціально розробленого протоколу.

У той же час, якщо Повєткін надасть організації нові докази, які можуть його виправдати або пом'якшити його провину, WBC залишає за собою право переглянути дане рішення.

Джерело: boxingnews.com.ua