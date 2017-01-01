Ярмоленко напередодні матчу Україна – Хорватія: Суперник нас нічим не повинен здивувати

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Гравець київського «Динамо» та збірної України підбив підсумки тренувального збору в Австрії

Півзахисник київського «Динамо» та національної збірної команди України Андрій Ярмоленко розповів, як минув австрійський збір «синьо-жовтих», а також сказав, що потрібно зробити нашій збірній, аби перемогти хорватів, повідомляє Федерація футболу України. «Плідно попрацювали. Що найбільше запам’яталося? Це те, що багато працювали над тактикою. Розібрали збірну Хорватії від «А» до «Я». Тому, в принципі, суперник нас нічим не повинен здивувати. Але подивимося, як буде», – наголосив Ярмоленко.

На запитання, чи змінилася ваша думка про збірну Хорватії після того, як ви отримали ще більше інформації про цю команду, Ярмоленко зауважив: «Чесно кажучи, кардинально нічого не змінилося. Я думаю, всі хлопці знають футболістів, які грають у збірній Хорватії. Всі знають, що у хорватів сильний колектив, а ми вивчали те, за рахунок чого можна досягти позитивного результату, і те, чого їм не можна дозволяти на футбольному полі». Про особисту мотивацію у цій грі, відповів: «Мотивація є завжди. Тим паче, коли ти граєш за національну збірну. Тому я думаю, що всі хлопці вийдуть та віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату».

«Вважаю, що головне – бути командою на футбольному полі. Знати, що за нас вболіває вся країна, та віддати всі сили заради перемоги», – підсумував гравець національної збірної України.

Нагадаємо, що матч Хорватія – Україна відбудеться в п'ятницю, 24 березня, у Загребі. Початок гри о 21:45 за Києвом.

Джерело: FFU