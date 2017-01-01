Ярмоленко обігнав Шевченка у списку найкращих бомбардирів «Динамо»

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У Андрія Ярмоленка тепер на два голи більше у складі «Динамо», ніж у володаря «Золотого м'яча» Андрія Шевченка

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко, який відзначився хет-триком у матчі півфіналу Кубка України проти «Миколаєва» (4:0), обігнав Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів «Динамо» в історії клубу.

На рахунку Андрія Ярмоленка тепер 126 м'ячів у складі київського «Динамо». У Шевченка – 124 голи. Про це повідомляє «Трибуна».

Ярмоленко вийшов на четверте місце у списку динамівських голеадорів. На третьому місці – Максим Шацьких (142 голи), на другому – Сергій Ребров (163 голи), на першому – Олег Блохін (266 голів).

У цьому сезоні 27-річний півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка України в Харкові зіграють київське «Динамо» та донецький «Шахтар».