Ярмоленко пояснив, чому не хоче грати у Росії

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Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко не поїде грати у Росію через політичну ситуацію

Про це футболіст збірної України розповів в інтерв'ю «Динамо» від Шурика».

«Моя позиція пов'язана у першу чергу, із політичною ситуацією. Чемпіонат Росії, звичайно, зараз вище рівнем української ліги, але через те, що зараз відбувається, я туди точно не поїду», - заявив 27-річний нападник.

Нагадаємо, що раніше футбольний агент Вадим Шаблій поставив крапку в переході Ярмоленка до Росії.

Джерело: dynamo.kiev.ua