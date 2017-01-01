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    Ярмоленко пояснив, чому не хоче грати у Росії

    • Сьогодні, 20:27
    • Розсилка

    Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко не поїде грати у Росію через політичну ситуацію

    Про це футболіст збірної України розповів в інтерв'ю «Динамо» від Шурика».

    «Моя позиція пов'язана у першу чергу, із політичною ситуацією. Чемпіонат Росії, звичайно, зараз вище рівнем української ліги, але через те, що зараз відбувається, я туди точно не поїду», - заявив 27-річний нападник.

    Нагадаємо, що раніше футбольний агент Вадим Шаблій поставив крапку в переході Ярмоленка до Росії.

    Джерело: dynamo.kiev.ua

    «Динамо»
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