Ярмоленко та Хачеріді не мають пропозицій від іноземних клубів
- 19 Грудня, 20:52
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Андрій Ярмоленко та Євген Хачеріді поки що не мають пропозицій від закордонних клубів
Про це заявив агент цих футболістів київського «Динамо» Вадим Шаблій.
В Андрія поки немає конкретних пропозицій від інших клубів. У цьому сезоні Ярмоленко провів за «Динамо» 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 5 забитими м'ячами.
Хачеріді ж недавно зізнався, що його контракт з «Динамо» закінчується через рік, але він не знає, що буде далі.
«Поки жодних переговорів. Час покаже, яка ситуація буде. У нього є чинний контракт, який він зобов'язаний відпрацьовувати та викладатися на всі 100%», - сказав Шаблій.
Джерело: champion.com.ua