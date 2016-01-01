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    Ярмоленко та Хачеріді не мають пропозицій від іноземних клубів

    • 19 Грудня, 20:52
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    Андрій Ярмоленко та Євген Хачеріді поки що не мають пропозицій від закордонних клубів

    Про це заявив агент цих футболістів київського «Динамо» Вадим Шаблій.

    В Андрія поки немає конкретних пропозицій від інших клубів. У цьому сезоні Ярмоленко провів за «Динамо» 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 5 забитими м'ячами.

    Хачеріді ж недавно зізнався, що його контракт з «Динамо» закінчується через рік, але він не знає, що буде далі.

    «Поки жодних переговорів. Час покаже, яка ситуація буде. У нього є чинний контракт, який він зобов'язаний відпрацьовувати та викладатися на всі 100%», - сказав Шаблій.

    Джерело: champion.com.ua

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