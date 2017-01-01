Ярмоленко: У середу помремо на полі за перемогу над «Шахтарем»

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Капітан столичного клубу вибачився перед фанатами за поразку від «Олімпіка» у день 90-річчя «Динамо»

Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко подякував уболівальникам клубу після програшу столичної команди «Олімпіку» у 29-му турі УПЛ. Зробив це футболіст одразу після матчу за допомогою рупор.

У своїй промові Ярмоленко не тільки згадав матч із донецьким клубом, але і вибачився за весь сезон.



«Хлопці, спасибі вам за те, що ви робите для нас. Ми це цінуємо. Хочу вибачитися за сьогоднішню гру, за цей чемпіонат. За те, що ми провалили його, але у нас є гра в середу. І я вам обіцяю, що ми віддамо всі сили і помремо на футбольному полі за перемогу», - зазначив Ярмоленко.

У середу, 17 травня «Динамо» зустрінеться з «Шахтарем» у фіналі Кубка України.

Гірники достроково стали чемпіонами УПЛ, а кияни фінішують у чемпіонаті на другій сходинці в турнірній таблиці.







Джерело: ТСН