Ярмоленко встановив унікальне досягнення в чемпіонаті України

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Протягом семи сезонів української Прем'єр-ліги Андрій Ярмоленко не опускає бомбардирську планку нижче 10 голів за сезон

У виїзному матчі чемпіонату України з «Чорноморцем» (4:1) нападник київського «Динамо» Андрій Ярмоленко встановив унікальне досягнення. Два м'ячі у ворота «моряків» стали для капітана «Динамо» 10-м і 11-м результативними ударами в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги.

Таким чином, Ярмоленко став першим гравцем в історії проведення чемпіонату України, якому вдалося в семи сезонах (причому поспіль) забити не менше 10 м'ячів, повідомляє прес-служба клубу.

До цього найкращим показником міг похвалитися Євген Селезньов, який входив до числа кращих бомбардирів в шести сезонах (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016). Зазначимо, що найкращий показник результативності Ярмоленко мав у сезоні 2014/2015, коли забив у ворота суперників 14 м'ячів. У нинішньому чемпіонаті в його активі 11 результативних ударів і ще п'ять турів в запасі, щоб поліпшити власний рекорд.

Джерело: fcdynamo.kiev