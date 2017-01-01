Ястремська вийшла в чвертьфінал на першому в своїй кар'єрі турнірі WTA
- Сьогодні, 18:20
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Українка впевнено здолала росіянку Анну Калинську у другому колі в Стамбулі420-я ракетка світу 16-річна українка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал на грунтовому турнірі категорії WTA International в Стамбулі, у другому колі впевнено обігравши росіянку Анну Калинську, яка займає 145-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6: 1, 6: 4 .
За час матчу, який тривав 1 годину 7 хвилин, Ястремська зробила один ейс, допустила дві подвійні помилки і виграла 50% м'ячів на своїй першій подачі. Калінська в цій грі навиліт не подавала, допустила п'ять подвійних помилок і взяла 55% розіграшів після своєї першої подачі.
У чвертьфіналі турніру в Стамбулі Ястремська зіграє проти переможниці протистояння між словачкою Яною Чепеловою і іспанкою Сарою Соррібес Тормо.
Відзначимо, що турнір в Стамбулі є першим в категорії WTA в кар'єрі Ястремський.
У першому колі 16-річна українка обіграла досвідчену німкеню Андреа Петкович.
Перша ракетка змагань Еліна Світоліна стартує матчем проти росіянки Вікторії Каменської.
Джерело: xsport.ua