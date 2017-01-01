Юніорки України вибороли три медалі на гімнастичному турнірі в Мінську

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Україну представляли гімнастки з Дніпра

У Мінську відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики БФСО "Динамо" на призи олімпійської чемпіонки Марини Лобач.

У категорії юніорок Україну представляли дві грації з Дніпра - Анна Галасюк та Анна Євтушенко.

А.Галасюк, яка є однією з кращих юніорок країни, - завоювала два "срібла": зі стрічкою (13,060) і м'ячем (14,040). У вправі зі стрічкою краще українки виявилася лише білоруска Ганна Каменщікова (15,450), а з м'ячем – інша уродженка Білорусі Анастасія Салос (16,95).

Додамо, що юні грації взяли "срібло" у команді із сумою 84,050, поступившись білорускам, але випередивши Ізраїль.

Джерело: Федерація гімнастики України