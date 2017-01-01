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    «Ювентус» і «Лестер» вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

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    Завершилися матчі 1/8 фіналу в двох парах

    В італійському Турині та англійському Лестері завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Ювентус» обіграв португальський «Порту» з рахунком 1:0, а "Лестер» виявився сильнішим за іспанську «Севілью» - 2:0.

    «Ювентус» і «Лестер» вийшли в 1/4 фіналу.

    «Лестер» - «Севілья» - 2:0

    Голи: Морган, 27 (1:0); Олбрайтон, 54 (2:0)

    Перший матч - 1:2

    «Ювентус» - «Порту»- 1:0

    Гол: Дибала, 42 - з пенальті (1:0).

    Перший матч - 2:0


    футбол Ліга чемпіонів
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