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    «Ювентус» переміг «Монако» завдяки дублю Ігуаїна

    • Сьогодні, 00:09
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    В першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів туринський «Ювентус» здолав «Монако» – 2:0

    У Монако на стадіоні «Луї II» відбувся перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між «Монако» і туринським «Ювентусом». Італійський клуб здобув перемогу на виїзді з рахунком 2:0.

    Обидва м'ячі у складі «Старої Синьйори» провів аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн - він відзначився на 29-й та 59-й хвилинах. В обох випадках аргентинцеві вдало асистував Дані Алвес. 39-річний голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон провів у Монако 100-й матч в рамках Ліги чемпіонів і зумів зберегти ворота "сухими". «Ювентус» має реальний шанс вдруге за три роки зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

    Другий поєдинок «Ювентуса» і «Монако» відбудеться 9 травня в Турині.

    У першому півфінальному матчі  Ліги чемпіонів  «Реал» переміг ще один іспанський клуб «Атлетико».

    Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу (перший матч)

    «Монако»«Ювентус» – 0:2

    Голи: Ігуаїн, 29, 59

    футбол спорт Ліга чемпіонів
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