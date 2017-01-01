«Ювентус» переміг «Монако» завдяки дублю Ігуаїна

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В першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів туринський «Ювентус» здолав «Монако» – 2:0

У Монако на стадіоні «Луї II» відбувся перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між «Монако» і туринським «Ювентусом». Італійський клуб здобув перемогу на виїзді з рахунком 2:0.

Обидва м'ячі у складі «Старої Синьйори» провів аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн - він відзначився на 29-й та 59-й хвилинах. В обох випадках аргентинцеві вдало асистував Дані Алвес. 39-річний голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон провів у Монако 100-й матч в рамках Ліги чемпіонів і зумів зберегти ворота "сухими". «Ювентус» має реальний шанс вдруге за три роки зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Другий поєдинок «Ювентуса» і «Монако» відбудеться 9 травня в Турині.

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів «Реал» переміг ще один іспанський клуб «Атлетико».

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу (перший матч)

«Монако» – «Ювентус» – 0:2

Голи: Ігуаїн, 29, 59