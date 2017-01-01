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    «Ювентус» розгромив «Барселону» у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 01:20
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    Гра завершилася з рахунком 3:0

    У Турині завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «Ювентус»  приймав «Барселону»  і виграв з рахунком 3:0. У першому таймі дублем відзначився Дібалла, який забивав голи на 7-й і 22-й хвилинах. Після перерви, на 55-й хвилині, К'єліні довів рахунок до великого.

    У свою чергу, матч «Боруссія»  (Дортмунд) - «Монако»  був скасований з міркувань безпеки, після вибуху біля автобуса німецької команди.

    «Ювентус»  - «Барселона»  - 3:0

    Голи: Дибала, 7 (1:0), Дибала, 22 (2:0), К'єлліні, 55 (3:0)

    Джерело: УНІАН

    футбол Ліга чемпіонів
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