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На своєму полі «Стара Синьйора» обіграла «Монако» - 2:1.

У Турині відбувся поєдинок півфінальної стадії Ліги чемпіонів сезону-2016/17. Італійський «Ювентус» і в другій зустрічі обіграв французький «Монако», на цей раз з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що в першому матчі в Монте-Карло італійський клуб виграв 2:0. Другий поєдинок розпочався з атак французької команди, але «Ювентус» класно контратакував і відкрив рахунок на 33-й хвилині. Після передачі Дані Алвеса форвард туринців Маріо Манджукіч пробив головою - 1:0.

На 45-й хвилині вже сам Дані Алвес забив чудовим ударом з-за меж штрафної площі. 2:0 - після першого тайму. У другій половині зустрічі гостям вдалося розпечатати ворота «Ювентуса». 18-річний Кіліан Мбаппе забив у ворота Джанлуїджі Буффона.

Таким чином перервалася безгольова серія «Ювентуса» в Лізі чемпіонів, яка тривала 690 хвилин. Перемігши з рахунком 2:1, «Ювентус» вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Завтра відбудеться ще один півфінальний поєдинок - «Атлетико» - «Реал».



