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    Загиблий в ДТП мотогонщик стане донором органів

    • Сьогодні, 12:22
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    Нікі Хейдена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипеді

    Чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів у класі MotoGP 2006 року Нікі Хейден, який помер після ДТП, заповів свої органи людям,які потребують допомоги . Про це повідомляє італійській портал Askanews.

    За інформацією видання, родина 35-річного американця дала згоду на процедури, необхідні для донорства.

    Нікі Хейден помер в лікарні на 36-му році життя. Минулого тижня спортсмена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипеді неподалік від італійського міста Ріміні.

    Нагадаємо, Хейден - переможець чемпіонату світу в класі MotoGP 2006 року.

    Джерело: segodnya.ua

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