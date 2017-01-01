Загиблий в ДТП мотогонщик стане донором органів

Нікі Хейдена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипеді

Чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів у класі MotoGP 2006 року Нікі Хейден, який помер після ДТП, заповів свої органи людям,які потребують допомоги .

Про це повідомляє італійській портал Askanews.





За інформацією видання, родина 35-річного американця дала згоду на процедури, необхідні для донорства.





Нікі Хейден помер в лікарні на 36-му році життя.

Минулого тижня спортсмена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипеді неподалік від італійського міста Ріміні.





Нагадаємо, Хейден - переможець чемпіонату світу в класі MotoGP 2006 року.