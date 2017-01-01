Загиблий в ДТП мотогонщик стане донором органів
- Сьогодні, 12:22
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Нікі Хейдена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипедіЧемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів у класі MotoGP 2006 року Нікі Хейден, який помер після ДТП, заповів свої органи людям,які потребують допомоги . Про це повідомляє італійській портал Askanews.
За інформацією видання, родина 35-річного американця дала згоду на процедури, необхідні для донорства.
Нікі Хейден помер в лікарні на 36-му році життя. Минулого тижня спортсмена збив автомобіль, коли він з друзями катався на велосипеді неподалік від італійського міста Ріміні.
Нагадаємо, Хейден - переможець чемпіонату світу в класі MotoGP 2006 року.
Джерело: segodnya.ua